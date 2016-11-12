Стилист: главный тренд сезона - красный цвет

Fashion-стилист Джейн Сытенко рассказала о главных трендах сезона осень-зима 2017-2018

«На самом деле сезон очень интересный. Мода сейчас стремится к тому, чтобы быть комфортной. Мало того, что она сейчас функциональна, красива, но она еще очень комфортна для повседневной жизни. На мой взгляд стирается грань между тем, чтобы быть нарядным и просто себя комфортно чувствовать, если ты вышел в магазин за продуктами. Самые основные тенденции сезона – если говорить конкретно про девушек, то это смокинги, мужские костюмы «а ля американский жигало», тенденции на моду 70-х.»

Также, Джейн отметила, что стоит обращать внимание на шляпы, на одежду из темно-синего денима, и элементы с индийскими орнаментами.

Самый кассовый цвет сезона – КРАСНЫЙ. Этот цвет всегда актуален, но этой осенью дизайнеры предлагают женщинам покрыть себя этим цветом с головы до ног. Алые, бордовые, винные оттенки! Самое модное и экспрессивное сегодня – сочетать красное с красным.

«Вы надеваете красное платье, надеваете красный плащ или красное пальто с красной обувью и дополняете это красной сумкой - и вы просто супер-бомба!»

Видео – PiterTV

Фото - allsisters.ru