В Петербурге 18 апреля пройдет первый тренинг для участников "Времени героев"

Мероприятие состоится в Корпоративном университете Северной столицы.

В ближайшую пятницу, 18 апреля, в петербургском Корпоративном университете состоится вводный тренинг для участников программы "Время героев Санкт-Петербурга". Прошедшие отбор будут учиться общаться друг с другом и строить командные отношения для достижения целей, – сообщают в пресс-службе Комитета по печати Северной столицы.

Участники тренинга столкнутся с заданиями от модератора, обсудят различные роли внутри команды, а также узнают о важности грамотного командного взаимодействия для достижения общей цели.

По словам модератора и ведущего программы "Время героев" Любови Беляевой, командообразующий тренинг преследует цель создать "стартовое объединяющее событие для всех участников и устойчиво-эмоционального сопереживания, которое позволит быстро и крепко объединиться для последующих испытаний.

Важной задачей встречи является синхронизация общих целей программы с профессиональными целями участников, усиление персональной ответственности за результат личного обучения. Любовь Беляева, модератор и ведущий программы "Время героев Санкт-Петербурга"

Выполняя практические задания, участники смогут не только узнать друг друга лучше, но также и отработать навыки активного слушания, конструктивного, продуктивного общения и совместной работы с возражениями.

В результате участники смогут эффективнее разрабатывать совместные проекты, что станет отличной возможностью для применения знаний в реальных условиях. Комитет по печати Санкт-Петербурга

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Фото: Telegram / Александр Беглов (Изображение носит иллюстративный характер)