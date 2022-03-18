Участники "Времени героев Санкт-Петербурга" рассказали о программе

Уже в этом месяце первый поток региональной кадровой программы приступит к обучению.

В апреле к обучению приступят ветераны СВО в количестве 21 человек, которые успешно прошли все этапы отбора в региональной кадровой программе "Время героев Санкт-Петербурга", – сообщают в пресс-службе Комитета по печати Северной столицы.

Перед стартом обучения участники поделились впечатлениями об отборе на программу и своими ожиданиями от нее. Так, например, Азамат К. отметил, что "Время героев" актуально потому, что помогает военным показать себя в мирной жизни после возвращения с фронта.

Ветеран спецоперации Дмитрий П. в свою очередь подчеркнул комплексность разработанной в правительстве программы. Он особенно отметил, что отбор оценивает не только способности разума, но и коммуникативные особенности человека.

Михаил М. ожидает, что в будущем, по результатам обучения в программе он сможет найти для себя интересную специальность. Мужчина стремится к карьерному росту на работе, которая заставит его подтянуть себя до необходимого уровня.

По словам же Вадима В., участие в программе "Время героев" является хорошей практикой для всех военнослужащих, потому что они получают возможность реализовать себя с другой стороны, в непривычном, но увлекательном деле.

Стартует первый поток обучения. Он самый ответственный. Программу обучения мы формировали вместе с членами Общественного совета, со специалистами. Опирались в том числе на результаты прохождения оценки и уровня знаний кандидатов. Учитываем жизненный и профессиональный опыт наших ребят. При необходимости будем по ходу корректировать и дополнять программу, опираясь на обратную связь от ее участников. Все руководители органов власти, уверен, поделятся опытом и окажут всю необходимую поддержку и в рамках наставничества, и в рамках прохождения стажировок. Это то, на что ориентирует всех нас Губернатор. Валерий Москаленко, руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Как сообщают в пресс-службе, кадровое обучение продлится ровно год. Участники "Времени героев" пройдут полноценную подготовку для дальнейшей работы в органах государственной власти. В частности, они изучат современные методы и технологии управления, командной работы и личностного развития.

На выходе участники получат диплом, который даст им право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления.

Особенностями этой кадровой программы является то, что она предполагает обязательный формат "наставничества". Он предполагает закрепление за каждым слушателем наставника из числа членов Правительства Санкт-Петербурга, руководителей органов власти. Также участников ждут обязательные стажировки в органах власти и ключевых подведомственных организациях. Это поможет ребятам ближе познакомиться с работой в разных сферах городского управления, сформировать целостную картину о происходящих изменениях, достижениях, ключевых проектах. Комитет по печати Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что в петербургском ЗакСе обсудят присутствие карет с лошадьми на улицах города.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга