Росгвардейцы обнаружили разыскиваемый автомобиль в центре Петербурга
Сегодня, 14:24
Водителя машины подозревают в мошенничестве.

Росгвардейцы Центрального района обнаружили разыскиваемый автомобиль и задержали 55-летнего водителя, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 7 апреля дежурные наряды вневедомственной охраны получили сведения о машине Changan, которую искали полицейские. Транспортное средство заметили на Кирочной улице спустя 10 минут, злоумышленника поймали у перекрестка Суворовского и Невского проспектов. Мужчину доставили в 78-й отдел для передачи инициатору розыска, иномарку изъяли. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали на Обводном канале находившегося в федеральном розыске. Его искали как подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Фото: пресс-служба Росгвардии 

