Росгвардеец-водолаз вернул петербурженке телефон со дна Невы

Владелица телефона выразила благодарность военнослужащему: на устройстве находились важные личные данные.

Военнослужащий специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии, осматривая дно реки Нева в поисках оставшихся военных снарядов периода Великой Отечественной войны, случайно натолкнулся на затонувший мобильный телефон и достал его на берег.

Устройство успешно высушили, подключили к источнику питания и смогли включить. Установив личность владелицы, которой оказалась одна из жительниц Петербурга, военный немедленно уведомил женщину и возвратил ей пропажу.

Владелица телефона выразила благодарность военнослужащему: на устройстве находились важные личные данные.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте росгвардейцы обследовали предмет, похожий на гранату.

Видео: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ