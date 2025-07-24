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Росгвардеец-водолаз вернул петербурженке телефон со дна Невы

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Владелица телефона выразила благодарность военнослужащему: на устройстве находились важные личные данные.

Военнослужащий специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии, осматривая дно реки Нева в поисках оставшихся военных снарядов периода Великой Отечественной войны, случайно натолкнулся на затонувший мобильный телефон и достал его на берег.

Устройство успешно высушили, подключили к источнику питания и смогли включить. Установив личность владелицы, которой оказалась одна из жительниц Петербурга, военный немедленно уведомил женщину и возвратил ей пропажу.

Владелица телефона выразила благодарность военнослужащему: на устройстве находились важные личные данные.

Ранее мы сообщили о том, что в  Кронштадте росгвардейцы обследовали предмет, похожий на гранату.

Видео: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Теги: росгвардия петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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