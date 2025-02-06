Стало известно, что грозит Усольцевым в случае их нахождения

О местонахождении семьи ничего неизвестно с сентября 2025 года.

Супругам Сергею и Ирине Усольцевым будет грозить лишение родительских прав, если их обнаружат живыми и невредимыми с учетом того, что вместе с ними пропал ребенок. Об этом "Общественной Службе Новостей" рассказал член правления Московской коллегии адвокатов, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Она напомнил, что Конституция РФ гарантирует право граждан на свободное перемещение по своему усмотрению. Вместе с тем у Усольцевых есть маленькая дочь, которая должна посещать общеобразовательные учреждения. Поэтому со стороны органов опеки и попечительства может встать вопрос о лишении родительских прав.

Краснов напомнил, что поиски семьи Усольцевых продолжаются, а Следственный комитет проводит расследование. Однако если Сергея и Ирину так и не найдут, то сл временем всех членов семьи могут признать "безвестно отсутствующими", а потом ― "умершими".

Семья Усольцевых пропала во время похода в Партизанском районе Красноярского края. Их автомобиль обнаружили на окраине Кутурчина. Позже следствие выдвинуло криминальную версию об исчезновении супругов и их ребенка.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева