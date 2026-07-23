Журналист заметил, что американцы должны получить право выбора, которого сейчас у них нет.

Американский журналист Такер Карлсон считает, что Демократическая партия на территории США испытывает ненависть к Москве из-за того, что Россия является белой христианской страной. Соответствующей информацией иностранный корреспондент поделился в эфире YouTube-подскаста East Meets West. Ведущей программы стали продюсер RT Ольга Батаман и сотрудница российского телеканала Тара Рид. Западный эксперт добавил, что не станет связываться с подобной политической силой, так как она следует курсу "зла". По мнению Такера Карлсона, сейчас стране требуется реальная альтернатива, но население лишено такой возможности.

С моей точки зрения, Демократическая партия неприемлема, потому что она агрессивно антихристианская и еще более агрессивно антибелая. Вот почему они ненавидят Россию... Они ненавидят вас не просто так — они ненавидят вас за то, что вы белая христианская страна. Такер Карлсон, журналист

Карлсон рассказал, что американцев арестовывают после возвращения из России.

Фото и видео: YouTube / East Meets West with Olga and Tara