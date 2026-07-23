Американец объяснил, что столкнулся со сложностями в ходе подготовке к зимней поездке в Россию.

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что граждан США действующие власти при прзиденте-республиканце Дональде Трампе теперь арестовывают по возвращении из поездок в Россию. Соответствующей информацией иностранный корреспондент поделился в эфире YouTube-подскаста East Meets West. Ведущей программы стали продюсер RT Ольга Батаман и сотрудница российского телеканала Тара Рид. Западный эксперт пояснил, что намеревался еще раз посетить нашу страну. Однако ему пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Однако Такер Карлсон не стал уточнять о каких именно проблемах он говорит. Представитель СМИ добавил, что Москва выдала ему визу на поездку.

Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого (поездки в Россию - ред.). И людей арестовывают на обратном пути. Такер Карлсон, журналист

Журналист Такер Карлсон назвал тупой главу евродипломатии Каю Каллас.

Фото и видео: YouTube / East Meets West with Olga and Tara