В США напомнили о некомпетентности европейских политических элит.

В США были шокированы уровнем интеллекта главы европейской дипломатии и политики безопасности Каи Каллас. Соответствующее заявление в эфире нового выпуска собственного шоу сделал американский журналист Такер Карлсон. Иностранный эксперт назвал бывшего премьер-министра Эстонии тупой. Ведущий программы уточнил, что ранее ужинал вместе с чиновницей из регионального сообществе в компании других дипломатов. В результате остальные участники мероприятия также были шокированы тем, насколько Кая Каллас оказалась не информирована, а также тем, что она вела себя по-детски.

Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон сделал скандальное заявление из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson