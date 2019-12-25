В Грузии задержали двух россиян за незаконное нахождение в стране

В России эти лица также находятся в уголовном розыске.

Сотрудники грузинских правоохранительных органов задержали на территории страны двух россиян, которые незаконно пересекли государственную границу и нелегально находились в республике в течение трех лет. Соответствующее заявление опубликовало местное управление МВД. В профильном ведомстве заметили, что речь идет о Владимире Дубровском и Алине Савельевой. Сейчас они подозреваются по статье за нелегальное групповое пересечение границы. Согласно сведениям от следственных структур, иностранцы прибыли в Грузия в обход пограничного контроля.

По данным МВД Грузии, россияне несколько раз обращались к властям с просьбой получить убежище. Однако департамент по миграции отказал заявителям в этом. Такое решение обжаловалось в двух профильных инстанциях, однако постановление все же осталось в законной силе. Далее Грузинский суд от 12 ноября издал ордер об аресте фигурантов расследования. Затем наши соотечественники стали обвиняемыми в уголовном деле. Фигурантам расследования грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех до пяти лет.

Известно, что согласно базе розыска полиции, Владимир Дубовский в России объявлен в розыск по статье из Уголовного кодекса. Мужчина являлся координатором приморского штаба погибшего оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). В отношении россиянина возбуждено дело об участии в запрещенной организации. Алина Савельева также значится в базе розыска в рамках расследования.

Фото: pxhere.com