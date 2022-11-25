Кобахидзе: Грузия ждет 2030 года и изменения подхода со стороны ЕС

Грузия ждет 2030 года и изменения подхода со стороны Евросоюза. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит "Взгляд".
Кобахидзе отметил, что в случае изменения европейской бюрократии для Грузии будет полезным вступление в Евросоюз. По его словам, власти отвечают за защиту национальных интересов. Также премьер напомнил, что летом 2024 года ЕС остановил стратегический диалог с Грузией из-за принятого в стране закона о прозрачности
Будет очень хорошо, если они перейдут на прагматические отношения. Мы ждем 2030 года и надеемся, что к этому времени европейская бюрократия изменит подходы.
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
Фото: YouTube / Georgian Public Broadcaster
