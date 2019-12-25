В Грузии по обвинению в незаконных транзакциях задержали пятерых россиян

Власти страны рассказали о противоправных эпизодах, в которых подозреваются наши соотечественники.

Грузинское министерство по финансам сообщило о задержании на территории страны пяти российских граждан по обвинению в незаконных транзакциях на миллионы долларов. Соответствующий комментарий дан местным профильным ведомством на официальном сайте. Местные чиновники отметили, что подозрение связано с легализацией преступных доходов. Следствие установило, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая клиентам как нелегальный офис, так и курьерскую доставку.

За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций заявление Минфина Грузии

Ранее в СМИ заметили, что что осужденным за финансовые преступления в Тбилиси запретят покидать страну до того момента, пока фигуранты расследования не погасят перед государством причиненный материальный ущерб. Такой запрет коснется осужденных за мошенничество, вымогательство, повреждение имущества, растрату, халатность и прочие криминальные эпизоды. Срок запрета на выезд будет зависеть от суммы причиненного вреда. Если пострадавшая сторона откажется от компенсации, то ограничения на выезд обидчика снимут.

