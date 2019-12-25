Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ

Сообщается, что Валтонен принимала участие в митинге оппозиции в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с главой МИД Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

В опубликованном сообщении отмечается, что Валтонен принимала участие в митинге оппозиции, который прошел 14 октября в Тбилиси. Она посетила Грузию в рамках поездки по странам Южного Кавказа. Председатель ОБСЕ выложила в своих соцсетях видео с митинга и выразила поддержку его участникам.

Правительство Грузии подчеркнуло, что митинг был противозаконным, а заявления Валтонен являются ложными. В связи с этим премьер Грузии принял решение отменить запланированную встречу с председателем ОБСЕ.

Ранее в ЕК предупредили о последствиях политики грузинского правительства.

Фото: YouTube / Georgian Public Broadcaster