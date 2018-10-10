Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за украинских БПЛА

Элина Валтонен пожаловалась на загруженность рабочего графика из-за прилета БПЛА.

Появление украинских дронов в воздушном пространстве страны принесло лишь проблемы. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из газеты Iltalehti со ссылкой на финского министра по иностранным делам Элину Валтонен. Иностранная чиновница из Хельсинки заметила, что на прошлой неделе на территории прибалтийских государств власти заметили украинские беспилотники. Именно поэтому появление БПЛА от ВСУ в Финляндии сочли "лишь вопросом времени".

В моем расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками. Удивление не было стопроцентным, но мы не могли знать, когда и как это произойдет. Элина Валтонен, глава МИД Финляндии

