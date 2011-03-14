Анита Хиппер прокомментировала внутриполитическую ситуацию в Грузии.

Грузинское правительство своей внутренней политикой подрывает процесс вступления в Европейский союз. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 октября сделала официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Иностранная чиновница прокомментировала ситуацию. Она указала, что в европейской стране фиксируется "демократический откат", поэтому коллективный Брюссель уже снизил до минимума политические контакты с властями из Тбилиси. В ЕС обвинили Грузию в трансляции "пророссийской пропаганды"по местным СМИ.

Вступление - это процесс, основанный на заслугах, и пока мы видим, что грузинские власти ставят под угрозу этот процесс. Анитта Хипер, пресс-секретарь ЕК

Напомним, что отношения между Грузией и Европейским союзом ухудшились после того, как в мае 2024 года местный парламент принял закон об иностранных агентах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября прошлого года заявил о решении властей о приостановке рассмотрения вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С того момента в стране постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политические элиты неоднократно поддерживали участников подобных протестных мероприятий.

Фото: European Commission