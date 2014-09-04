Анитта Хиппер прокомментировала западное предложение по урегулированию украинского кризиса.

Европейский союз пока что не разрабатывает какие-либо конкретные санкции против Москвы на случай отказа российского руководства от предложенного коллективным Западом 30-дневного режима прекращения огня в украинском кризисе. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами а Брюсселе сделала официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Иностранная чиновница ответила на вопросы местных СМИ о том, готовятся ли уже сейчас конкретные меры по усилению давления на страну. Хиппер добавила, что в согласовании у стран-членов ЕС находится новый 17-й пакет антироссийских ограничений и запретов, который делегаты хотят ввести в действие с 20 мая.

В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию. Анитта Хипер, пресс-секретарь ЕК

Ранее российский президент Владимир Путин предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Данное перемирие действовало с 00 часов ночи 8 мая до 00 часов утра на 11 мая. При этом киевский режим в дни перемирия предпринял пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу РФ. В российском министерстве по обороне добавили, что ВСУ более 14 тысяч раз нарушал перемирие.

ЕК не обсуждала с США идею о санкциях против "Северного потока — 2".

Фото и видео: European Commission