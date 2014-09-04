ЕК не обсуждала с США идею о санкциях против "Северного потока — 2"

Паула Пиньо объяснила, зачем вводить санкции в отношении замороженного российского энергетического проекта.

Европейская комиссия не обсуждала с американской администрацией свою идею о возможном введении санкционного давления против консорциума Nord Stream 2 "(Северный поток-2" в случае отказа Москвы от требования стран коллективного Запада о 30-дневном режиме прекращении огня на Украине. Соответствующее заявление сделала перед местными журналистами в Брюсселе на регулярном брифинге для СМИ официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо. Таким образом иностранка отреагировала на вопрос о том, обсуждался ли вопрос с коллегами из Вашингтона.

У нас пока не было никакого конкретного предложения. Это было заявление, сделанное главой Еврокомиссии пару дней назад, но я думаю, что если бы эта идея была воплощена в предложении, то мы постараемся подготовить согласование как со странами-членами ЕС, так и партнерами за пределами. Паула Пиньо, сотрудница ЕК

Паула Пиньо заметила, что на текущий момент газовый трубопровод "Северный поток 2" не работает. Однако иностранная чиновница добавила, что невозможно предугадать, что может произойти в дальнейшем. По ее словам, введение санкций против всех, кто участвует в консорциуме Nord Stream, является сигналом для российского руководства о том, что Кремлю не стоит даже рассматривать возможность инвестирования в "Северный поток 2".

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Фото и видео: European Commission