Роберта Метсола оценила распад правящей коалиции "Светофор" в ФРГ.

Европейский союз потеряет свою силу без сильной Германии, в которой сейчас разгорелся внутриполитический кризис. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами председатель Европейского парламента Роберта Метсола во время своего рабочего визита на саммит Европейского политического сообщества. Мероприятие организовано в Будапеште.

Одно нам ясно: Европа не сильна без сильной Германии. Роберта Метсола, глава ЕП

Напомним, что острый политический кризис в Берлине разгорелся с шестого ноября в связи с разногласиями в правящей коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике страны, а также дальнейшему оказанию военной помощи армии киевского режима. В середине недели немецкий канцлер Олаф Шольц принял решение отправить в отставку местного министра финансов Кристиана Линднера. Иностранный чиновник заметил, что в начале 2025 года поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству. При этом решении досрочные выборы в парламент могут состояться до конца марта 2025 года.

Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай.

European Commission