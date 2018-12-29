Марк Тишман попал в ДТП в Таиланде

Сейчас певец уже в Москве в больнице.

Довольно часто российские туристы попадают в ДТП на отдыхе в Таиланде. Не обошла эта участь и певца Марка Тишмана.

Марк Тишман сделал себе отдых В Таиланде, о чем сообщал на своей официальной страничке в Instagram.

Среди прочих сообщений и фотографий была и фотография, где Марк едет на скутере, а подпись к фото гласила "я буду долго гнать".

Но долго у Тишмана гнать не получилось. Как сообшил сам певец, он попал в ДТП. Чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, он упал со скутера. Сейчас Марк в Москве, в больнице. Обошлось без переломов, ему наложили швы. Тишман сообщает, что он сделал выводы и готов дальше идти по жизни.

Бывает, каникулы заканчиваются и так. Падение со скутера, чтобы избежать столкновения. Без переломов. Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять - всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже. Быстрее и точнее приходит понимание каких-то важных вещей - корректировка курса, так сказать. Марк Тишман

Видео и фото: Марк Тишман