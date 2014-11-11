Посол Таиланда в России: жители РФ могут приезжать в королевство, не соблюдая карантин

Посол напомнил, что из РФ в Бангкок и Пхукет запущены рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Икар", S7 Airlines.

Жители России смогут отдыхать в Таиланде, позабыв о ковидных ограничениях. Об этом сообщил ТАСС посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

Теперь туристам не надо соблюдать карантин или иметь отрицательные ПЦР-тесты. Коронавирус постепенно уходит из разных стран мира.

Посол напомнил, что из РФ в Бангкок и Пхукет запущены рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Икар", S7 Airlines. Сейчас ими интересуются российские программисты, которые рассматривают страны для релокации.

Ранее на Piter.tv: рейсы из Пулково на Шри-Ланку возобновят впервые с 2020 года.

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