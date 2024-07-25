Россиянин пережил остановку сердца после порции уличной еды в Таиланде

Российского туриста чуть не убил тайский стритфуд.

Москвич потерял память после того, как съел острые ребрышки, которые купил у уличного торговца на улице Walking Street в Таиланде. Позже у него произошла остановка сердца, сообщил Telegram-канал Mash.

Турист из Москвы приехал отдыхать со своей супругой. В время прогулки они поели острые ребра на гриле. Вот только после трапезы у мужчины начались диарея, тошнота и судороги. Несколько дней он самостоятельно лечился привезенными из дома медикаментами, но они не помогли.

Тогда россиянин обратился за помощью в реанимацию Thai International Hospital. Уже в самом госпитале него остановилось сердце и тайские медики целый час возвращали его к жизни. После пребывания на аппарате ИВЛ пациент пришел в сознание.

Обследование МРТ не выявило органических поражений головного мозга, но мужчине придется пройти длительный курс реабилитации. В настоящее время страховая компания согласовывает его эвакуацию спецбортом в Москву.

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Фото: Magnific