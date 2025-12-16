Колдун Максим Левин — о человеческой природе, доверии и любимых местах Петербурга

Во втором сезоне "Мастера игры" на ТНТ участникам приходится постоянно сомневаться в окружающих, скрывать эмоции и принимать решения в условиях тотального недоверия. Для Максима Левина такая атмосфера не стала откровением. В интервью он рассказал, почему не изменил своего мнения о людях после проекта, кого считает мастером маскировки, почему доверяет знанию больше интуиции и какие места в Петербурге помогают ему восстановить силы.

В шоу "Мастер игры" много психологии, напряжения и попыток скрыть настоящие эмоции. Вам как человеку, привыкшему считывать состояние других, было легко существовать в такой атмосфере?

Начнем с того, что я не живу в состоянии постоянного считывания всех подряд эмоций и эмоций всех подряд людей. Мои силы достаточно дорого стоят, чтобы я каждого подряд сканировал и давал какую-то оценку. Это первое. Второе. Существовать, а давайте лучше говорить, жить в условиях, когда ты точно знаешь, что каждый встречный тебе человек лжет и лицемерит, достаточно легко. И прогнозировать поведение человека тоже достаточно легко.

В "Мастере игры" многое строится на недоверии, скрытых мотивах и человеческих реакциях. После участия в проекте вы стали иначе смотреть на людей?

Никак я не стал по-другому смотреть на людей. Внутренняя сущность и природа человека, основанная на его эго, — удовлетворять свои базовые потребности и стремиться доминировать. Ну и почему бы после этого проекта мое мнение должно было как-то поменяться. Собственно, все то же самое я там и увидел.

Кто из участников, на ваш взгляд, лучше всего скрывал свои реальные эмоции?

Не могу кого-то выделить, кого-то одного и даже двух-трех, но пожалуй, что Олег Верещагин немного выделялся и мой друг и коллега Влад Череватый.

Кто самый хитрый из участников?

Честно говоря, всех-то и не упомнить, кто самый хитрый. Да, пожалуй, никого не назову. Я думаю, зритель позже сам поймет, почему я никого не назову.

Вас часто воспринимают как человека, который "видит больше, чем другие". В условиях игры это скорее преимущество или нагрузка — когда от вас ждут почти безошибочных выводов?

Я всегда ставил, честно говоря, на второе место любое мнение о себе, кроме мнения своей семьи. Поэтому я не обращал на это никакого внимания и не думаю, что здесь нужно говорить о преимуществе или нагрузке.

Бывает ли усталость от того, что окружающие автоматически приписывают вам знание, даже если вы сами опираетесь на интуицию и догадки?

Нет, от этого нет никакой усталости. Ожидание окружающих, как говорится, их проблемы. Помните, была такая фраза? Ваши ожидания, ваши проблемы. Я опираюсь не на интуицию, я опираюсь не на догадки. Я опираюсь на знание и понимание ситуации. И, как правило, значительно более глубокое знание, нежели полагает сам человек. "Магическое" мышление предполагает взгляд на ситуацию очень сильно сверху. В то самое время, как человек, который находится внутри этой ситуации, видит ее только горизонтально. Поэтому какая может быть усталость? У нас просто принципиально разные взгляды на одни и те же вещи.

Что для вас сейчас самый быстрый способ восстановиться?

Для меня всегда самый быстрый способ восстановиться — это семья и баня.

Вы скорее человек узкого круга или легко впускаете новых людей в свою жизнь?

Я скорее человек очень узкого круга и очень нелегко впускаю к себе новых людей.

Был ли в жизни момент, когда импульсивное решение оказалось самым правильным?

Был и не один момент такой. Импульс — это что такое? Импульс — это подсказка подсознания. Некоторые, правда, называют это интуицией, ошибочно называют интуицией, потому что подсознание это, собственно, есть такой второй мозг, изначальный мозг. Поэтому импульсивные решения зачастую верны. Бывали такие случаи, конечно.

А наоборот — когда "хорошо продуманное" решение потом оказалось ошибкой?

"Семь раз отмерь, один отрежь". Так вот, на седьмом разе, когда отмеряешь, уже и резать не хочется. Поэтому, как только ты начинаешь понимать, что над каким бы то ни было решением ты слишком долго размышляешь, то, пожалуй, что вообще не надо ничего делать.

Есть ли у вас "свой" маршрут в Петербурге, по которому вы можете идти, чтобы собраться с мыслями?

Маршрут на практически родном для меня Васильевском острове: знаменитый Дом академиков, Бурский переулок, имеет смысл забежать в аптеку Пеля, в подвале которой сделали довольно интересный музей алхимии. И вообще, в принципе, весь тот квартал, который включает в себя замечательный дворик Академии Художеств, где до сих пор можно прогуляться с лошадьми и набраться сил. Там же, собственно говоря, и сфинкс.

Какую локацию вы бы показали человеку, который приехал в Петербург впервые?

В первую очередь я показал бы локации, никак не связанные с сегодняшним парадным, так называемым, Петербургом. Показал бы места, с которых Петербург, как официально считается, начинается. Например, Шепелевский маяк в Дворингородской области. Казалось бы, ничего особенного, но это первый маяк, который Петр I установил на Невских берегах. Либо окружающие Петербург поселения. Такие можно найти в курортном районе. Можно найти в том же Ломоносовском районе. Разрушенные, не восстановленные еще усадьбы. Например, в поселке Гостилица есть замечательная усадьба, которую очень имеет смысл посетить. Для того, чтобы, возможно, понять изначальные корни города, изначальную его философию. Ну, а для того, чтобы понять то, что город до Петра был глобально языческим, оставался языческим, имеет смысл, побывать в музее, формирующемся музеем, который находится на территории Охты.

Также ранее журналисты Piter.tv рассказали о своих любимых местах в Петербурге.

Фото: пресс-служба ТНТ