В Петербурге стартовала подготовка кустарников к зиме

В настоящее время специалисты ведут комплекс мероприятий по стрижке.

В садово-парковом хозяйстве Петербурга стартовал период подготовки зеленых насаждений к зимнему сезону. В настоящее время специалисты ведут комплекс мероприятий по стрижке кустарников, рассказали в городском комитете по благоустройству 3 сентября.

В частности, садовники формируют кроны, занимаются санитарной вырезкой и прореживанием. В работе используют профессиональные инструменты – от ручных секаторов и садовых ножниц до механических кусторезов и сучкорезов.

Гуляя по городу, обратите внимание на преображение зеленых зон. Специалисты стараются, чтобы сады и парки радовали в любую погоду. Комитет по благоустройству

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Фото: пресс-служба комблага Петербурга