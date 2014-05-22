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В Петербурге стартовала подготовка кустарников к зиме
Сегодня, 16:07
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В Петербурге стартовала подготовка кустарников к зиме

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В настоящее время специалисты ведут комплекс мероприятий по стрижке.

В садово-парковом хозяйстве Петербурга стартовал период подготовки зеленых насаждений к зимнему сезону. В настоящее время специалисты ведут комплекс мероприятий по стрижке кустарников, рассказали в городском комитете по благоустройству 3 сентября. 

В частности, садовники формируют кроны, занимаются санитарной вырезкой и прореживанием. В работе используют профессиональные инструменты – от ручных секаторов и садовых ножниц до механических кусторезов и сучкорезов. 

Гуляя по городу, обратите внимание на преображение зеленых зон. Специалисты стараются, чтобы сады и парки радовали в любую погоду. 

Комитет по благоустройству 

Ранее на Piter.TV: жители Петергофа обеспокоены гибелью деревьев на Озерковой улице. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: зима, комитет по благоустройству
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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