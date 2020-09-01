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Центробанк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд, до 16% годовых

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Эльвира Набиуллина подвела итоги собрания совета директоров.

Центральный банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров, поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

Совет директоров Банка России <...> принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16,00% годовых.

пресс-релиз ЦБ РФ

Напомним, что ключевая ставка представляет из себя минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать денежные средства на депозиты. Показатель влияет на уровень инфляции в стране. Банк России с июля 2023 года повышает ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Для начала инструмент увеличили на один процентный пункт, но в августе на фоне падения курса рубля ЦБ повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре — еще на один, в октябре — на два, доведя показатель до 15%.

В ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки до конца года.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: ключевая ставка, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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