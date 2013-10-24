В ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки до конца года

Эльвира Набиуллина оценила темпы инфляции в стране.

Центральный банк не исключает возможности еще одного повышения ключевой ставки до конца 2023 года. Соответствующее заявление перед законодателями страны сделала глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики РФ в 2024-2026 годах. Чиновница объяснила политикам, что по мере снижения темпов инфляции ЦБ начнет снижать ставку в следующем году.

Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Мы в октябре повысили ставку до 15% с нейтральным сигналом. Наш прогноз по ключевой ставке допускает как ее повышение, так и сохранение на текущем уровне в оставшийся период. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что ключевая ставка представляет из себя минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим организациям на неделю, а также под который готов принимать денежные средства на депозиты. Размер параметра влияет на уровень инфляции.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ