Набиуллина сравнила применение ИИ с паровыми машинами в эпоху технологической революции

Глава ЦБ рассказала о новой технологической революцией для мира.

Искусственный интеллект в настоящее время становится базовой технологией в широком круге отраслей. В частности, его применение можно сравнить с внедрением в свое время паровых машин, электричества и затем компьютеров. Соответствующий пример привела участникам пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина. Чиновница из государственного финансового регулятора заметила, что ИИ постепенно будет базовой технологией для человечества.

Идут научные дискуссии о том, что будущее за так называемым сильным искусственным интеллектом, автономным искусственный интеллектом. Кто-то говорит, что это как нить Ариадны, которая ведет нас к светлому будущему, а кто-то говорит, что это может быть волк в овечьей шкуре. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, чтоFinopolis 2023 состоится с 8 по 10 ноября. Организатором данного события выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка.

Набиуллина: доля безналичной оплаты в России превысила 80%.

Фото и видео: Вконтакте / FINOPOLIS