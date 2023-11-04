Набиуллина: доля безналичной оплаты в России превысила 80%

Глава ЦБ оценила статистику по оплате, которую выбирают россияне.

Доля оплат безналичными денежными средствами в России составила уже больше 80%. А десять лет назад этот показатель составлял всего 25%. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Руководительница государственного финансового регулятора уточнила, что большинство граждан страны (около 79 процентов) в прошлом году предпочли оплату безналичными средствами.

Один из показателей "продвинутости" финансовой системы - доля оплаты безналичными. Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными - больше 80%. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила о "тектонических сдвигах" в финансовой системе.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"