Набиуллина заявила о "тектонических сдвигах" в финансовой системе

Глава ЦБ оценила развитие технологий для улучшению жизни людей.

Отечественным банковским организациям теперь необходимо быть не только финансово устойчивыми, но и технологичными. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила участникам мероприятия, что государственный финансовый регулятор помогает профильным структурам быть компетентнее, оценивает риски. Спикер уточнила, что Россия остается одной из немногих государств мира, в которой существует все элементы национальной платежной инфраструктуры.

В финансовой системе происходят тектонические сдвиги, потому что сейчас становится важным для конкуренции не только финансовая устойчивость банков, финансовых институтов, но и то, насколько они высокотехнологичные, насколько они живут в цифровом мире. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт добавила, что сейчас в в финансовой системе активно внедряются технологии искусственного интеллекта.Эти технологии позволят высвободить рутинные и даже не очень рутинных функции, а люди смогут сосредоточить свое внимание на других сферах работы.

Набиуллина назвала банковскую систему России абсолютно здоровой.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"