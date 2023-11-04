Набиуллина назвала банковскую систему России абсолютно здоровой

Глава ЦБ РФ напомнила о некомпетентности людей у власти в банковской системе в 90-е годы.

Российская банковская система в настоящее время абсолютно здорова и способна помогать экономической системе страны. Такое мнение выразила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая перед аудиторией на просветительском марафоне "Знание" в рамках выставки "Россия". Чиновница рассказала участникам мероприятия о том, что из-за достаточного простого регулирования в 90-ые годы в банковскую систему пришли люди, не обладающие достаточным уровнем компетенций и "без совести".

Потому что было очень легко собрать деньги у людей, а потом вывести их в свой карман, за рубеж. И такие банки, к сожалению, были, и криминальные банкротства были. И были очень слабые банки, у которых не было собственного капитала. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В ЦБ РФ уточнили, что в результате чиновники и специалисты отрасли были вынуждены отозвать большое количество лицензий у кредитных организаций, а какие-то банки оздоровить. такие решение вызывали серьезное сопротивление, однако теперь банковская система в РФ остается абсолютно здоровой. Глава государственного финансового регулятора уточнила, что здоровье банковской системы привело к тому, что в последние годы власти не выделяли денег на нее, так как банковская система способна самостоятельно реструктурировать кредиты и людям, и компаниям.

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Фото и видео: Знание. Первые