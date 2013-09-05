Набиуллина: ЦБ видит риски перегрева на рынке ипотеки

Глава ЦБ РФ направила предложение кабинету министров.

Центральный банк России видит риски перегрева на российском ипотечном рынке, выступает за дальнейшее повышение первоначального взноса по льготной ипотеке. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров, поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница из государственного регулятора уточнила, что за сентябрь текущего года всего за один месяц стоимость ипотеки увеличилась на 4,2 процента. Такие темпы роста цен власти не могут игнорировать. Эльвира Набиуллина заметила, что речь идет не просто о признаках перегрева, но также о рисках, о которых в ЦБ ранее уже говорили.

И свидетельством того, что эти риски сохраняются, не уменьшаются, является в том числе сохраняющийся разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынке. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Сотрудники ЦБ РФ отправили предложение российскому правительству, что еще нужно поднять требования к первоначальному вносу по льготной ипотеке.

Банк России объяснил повышение ключевой ставки до 15 % борьбой с инфляцией.

Фото и видео: YouTube / Банк России