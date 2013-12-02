Банк России объяснил повышение ключевой ставки до 15 % борьбой с инфляцией

Глава ЦБ РФ рассказала о решении совета директоров.

Государственный финансовый регулятор повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина.Чиновница пояснила, что инфляционное давление сложилось выше ожидаемых прогнозов.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим организациямна неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Размер данного параметра влияет на уровень инфляции. Глава ЦБ уточнила, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения внутреннего производства. Также в стране сохраняются высокие темпы кредитования, поэтому власти должны проводить более жесткую кредитно-денежную политику.

Напомним, что Банк России начал повышать ставку с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда аналитики ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе текущего года на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, а в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.

Набиуллина: трансформация экономики не должна идти за счет обесценения доходов граждан.

Фото и видео: YouTube / Банк России