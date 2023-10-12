Набиуллина: трансформация экономики не должна идти за счет обесценения доходов граждан

Глава ЦБ оценила уровень инфляции.

Структурная трансформация российской экономики не должна происходить за счет обесценения доходов людей, поэтому пренебрегать уровнем инфляцими нельзя. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Государственной Думы в правительственном часе сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что речь идет об уровне качества жизни граждан страны.

Это об уровне жизни наших граждан, об их реальных доходах. Структурную перестройку мы проводим, но мы должны понимать, что это должно быть не за счет обесценения доходов граждан, наших обычных людей, поэтому и денежно-кредитную политику мы с этой точки зрения настраиваем. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин напомнил законодателям о том, что Банк России предпримет все попытки для снижения ключевой ставки по мере стабильного замедления уровня инфляции.

ЦБ РФ ожидает скорого принятия правил для обмена заблокированных активов инвесторов.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ