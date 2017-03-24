ЦБ РФ ожидает скорого принятия правил для обмена заблокированных активов инвесторов

Эльвира Набиуллина рассказала о работе по разблокировке активов.

Государственный финансовый регулятор рассчитывает на принятие в ближайшее время нормативно-правовых актов для обмена заблокированными Западом активами российских и иностранных инвесторов. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Государственной Думы в правительственном часе сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Чиновница уточнила, что Центробанк в инициативном порядке предложил возможные механизмы по обмену заблокированных активов. В качестве ответной меры страна зеркально заблокировала часть активов держателей из недружественных стран.

Мы надеемся, что нормативно-правовые акты на эту тему в ближайшее время будут приняты. Но речь идет о добровольном обмене, это потребует решения регуляторов соответствующих стран в ряде случаев. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ