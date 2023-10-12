ЦБ считает преждевременными разговоры о признаках ипотечного пузыря

Елизавета Данилова оценила ситуацию с "вторичкой" и "первичкой" жилья.

Центральный банк России озабочен ситуацией на ипотечном рынке в стране, однако говорить о признаках появления так называемого пузыря преждевременно. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Государственной Думы в правительственном часе сделала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Эксперт заметила, что речь идет о разнице в стоимости между "первичкой" и "вторичкой".

Мы озабочены ситуацией на ипотечном рынке. В настоящее время преждевременно говорить о признаках "пузыря". Но, тем не менее, наблюдается ряд дисбалансов. Елизавета Данилова, сотрудница ЦБ РФ

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор видит признаки перегрева на рынке ипотеки, которая растет высокими темпами. Качество кредитов также беспокоит ЦБ.

Набиуллина: доля золота и юаней в резервах достаточна для купирования рисков.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ