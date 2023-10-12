Набиуллина: доля золота и юаней в резервах достаточна для купирования рисков

Доля золота и юаней в золотовалютных резервах страны достаточна для купирования рисков финансовой стабильности. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Государственной Думы в правительственном часе сделала глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина.
Структура золотовалютных резервов идет за структурой, в которой живет экономика. Понимая, что у нас есть геополитические риски, не только финансовые, мы как раз существенно нарастили долю золота и юаня.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
В конце марта 2023 года Банк России возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам страны, которые до этого не раскрывались около года.
Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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