Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки

Глава ЦБ РФ рассказала о позиции регулятора в связи с указом Владимира Путина.

Противоречий между позицией Банка России, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом президента Владимира Путина об этом нет - ограничение носит временный и адресный характер. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Государственной Думы в правительственном часе сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Чиновница ответила на вопрос депутатов о том, как позиция регулятора соотносится к этим поручением Кремля.

Нет противоречий между моей позицией и позицией президента в этом вопросе. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в январе-августе крупнейшие экспортеры в России продавали 87% своей валютной выручки, при этом значительная часть экспортных контрактов (40%) - уже в рублях. Напомним, что глава государства Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на шесть месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском внутреннем рынке. При этом отдельные организации будут обязаны представлять в Центральный банк страны и Росфинмониторинг собственные планы-графики покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем рынке.

Набиуллина заявила о снижении числа жалоб граждан на финансовые услуги.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ