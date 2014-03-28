Набиуллина заявила о снижении числа жалоб граждан на финансовые услуги

Глава ЦБ рассказала о мисселинге.

Государственный финансовый регулятор фиксирует постепенное снижение числа жалоб граждан на финансовые услуги и участников рынка. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Государственной Думы в правительственном часе сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Мы получаем их все еще много, иногда под тысячу в день. Хотя, если не учитывать всплесков в кризисные периоды, поток жалоб постепенно снижается. Мы стараемся принимать упреждающие меры, работать с первопричиной жалоб. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что государственный регулятор готовит законодательные предложения по кратному увеличению штрафов для банков и кредитных организаций по статьям за навязывание финансовых услуг (мисселинг). В частности, Центробанк страны видит проблему в онлайн-кредитовании. Нередко фиксируются случаи покупок как скрытых страховок, так и прочих ненужных услуг.

Набиуллина: нет ничего хуже, чем менять цель по инфляции.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ