Набиуллина: нет ничего хуже, чем менять цель по инфляции

Глава Центробанка России заявила о том, что для страны нет ничего хуже, чем менять цель по инфляции, так как в этом случае пропадают ориентиры. Соответствующее мнение руководитель государственного регулятора Эльвира Набиуллина сделала в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума. Эксперт пояснила, что чем выше фиксируется уровень инфляции, тем больше будет разброс цен и тем больше может увеличиться стоимость на товары и услуги.
Почему больше 4% - это плохо? Потому что чем выше инфляция, тем больше разброс цен и тем больше могут вырасти цены. Чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Набиуллина: при ключевой ставке в 7,5-8,5% курс рубля был бы гораздо более слабым.
Фото и видео: Правительство России
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