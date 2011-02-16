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Набиуллина: нет ничего хуже, чем менять цель по инфляции

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Глава ЦБ РФ рассказала о возможном росте цен.

Глава Центробанка России заявила о том, что для страны нет ничего хуже, чем менять цель по инфляции, так как в этом случае пропадают ориентиры. Соответствующее мнение руководитель государственного регулятора Эльвира Набиуллина сделала в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума. Эксперт пояснила, что чем выше фиксируется уровень инфляции, тем больше будет разброс цен и тем больше может увеличиться стоимость на товары и услуги.

Почему больше 4% - это плохо? Потому что чем выше инфляция, тем больше разброс цен и тем больше могут вырасти цены. Чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: при ключевой ставке в 7,5-8,5% курс рубля был бы гораздо более слабым.

Фото и видео: Правительство России

Теги: инфляция, московский финансовый форум, рост цен, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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