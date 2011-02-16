Набиуллина: при ключевой ставке в 7,5-8,5% курс рубля был бы гораздо более слабым

Председатель государственного регулятора Эльвира Набиуллина считает, что при ключевой ставке в 7,5-8,5% курс российской национальной валюты был бы гораздо более слабым. Соответствующее мнение глава Центробанка сделала в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.

Мы повысили ключевую ставку, да это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала. Но если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс был бы гораздо более слабым.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ