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Набиуллина: при ключевой ставке в 7,5-8,5% курс рубля был бы гораздо более слабым

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Глава ЦБ РФ оценила экономическую ситуацию в стране.

Председатель государственного регулятора Эльвира Набиуллина считает, что при ключевой ставке в 7,5-8,5% курс российской национальной валюты был бы гораздо более слабым. Соответствующее мнение глава Центробанка сделала в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.

Мы повысили ключевую ставку, да это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала. Но если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс был бы гораздо более слабым.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила, что наличные деньги не исчезнут.

Фото и видео: Правительство России

Теги: ключевая ставка, московский финансовый форум, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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