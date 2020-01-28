Набиуллина заявила, что наличные деньги не исчезнут

Глава ЦБ РФ рассказала о принципиальной позиции по денежным расчетам.

Наличные деньги никуда не исчезнут, спрос на них остается. Такое мнение высказала в ходе пресс-конференции со СМИ глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров Центробанка РФ. Она пояснила, что речь идет о принципиальной позиции о том, что гражданин должен самостоятельно выбирать для себя о том, как именно ему осуществлять расчеты.

Мы создаем выбор, возможности выбора. Наличные мы продолжаем развивать, мы даже новый ряд банкнотный делаем с новым номиналом. Поэтому наличные никуда не исчезнут. Спрос на наличные есть и был. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не планирует диверсифицировать резервы в валюты дружественных стран.

Фото и видео: YouTube / Банк России