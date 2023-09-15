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ЦБ не планирует диверсифицировать резервы в валюты дружественных стран

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Эльвира Набиуллина рассказала об экономических отношениях с дружественными государствами.

Центробанк России не планирует диверсифицировать собственные национальные резервы в валюты дружественных стран.  Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров ЦБ РФ.

Если вкладывать резервы в нерезервные валюты, они перестанут быть резервами. <…> Даже если это нерезервная валюта дружественных стран. Планов по диверсификации у нас нет.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина назвала главное ограничение для развития производства в России.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: диверсификация, дружественные страны, нацвалюты, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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