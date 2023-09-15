ЦБ не планирует диверсифицировать резервы в валюты дружественных стран

Центробанк России не планирует диверсифицировать собственные национальные резервы в валюты дружественных стран. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров ЦБ РФ.

Если вкладывать резервы в нерезервные валюты, они перестанут быть резервами. <…> Даже если это нерезервная валюта дружественных стран. Планов по диверсификации у нас нет.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ