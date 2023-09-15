Набиуллина назвала главное ограничение для развития производства в России

Глава ЦБ РФ рассказала о ситуации с промышленностью в стране.

Ключевым ограничением для развития отечественного производства в стране на текущий момент являются профессиональные кадры, а не денежные средства. К такому выводу пришли специалисты по итогам проведенных социологических опросов ЦБ РФ. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по результатам очередного заседания совета директоров Центробанка.

...Трудовые ресурсы, ограничения по трудовым ресурсам. Представьте, если предприятие получает дешевый кредит, даже купит дополнительное оборудование, то вопрос о том, откуда оно возьмет дополнительно рабочих, чтобы работать на этом оборудовании и расширять. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что эффект для экономической системы России составит околонулевое изменение экономического роста. Однако при этом ускорятся инфляционные процессы. На макроуровне ограничительным фактором являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства.

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Фото и видео: YouTube / Банк России