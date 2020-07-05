ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России

Алексей Заботкин оценил ситуацию с ВВП России.

Заместитель председателя российского Центробанка Алексей Заботкин объяснил журналистам причины снижения прогноза роста российской экономики на следующий год: это связано с более сдержанным ростом внутреннего спроса и пересмотром прогнозируемых темпов увеличения экспорта в 2024 году. Соответствующей информацией спикер поделился в рамках регулярного брифинга, на котором чиновник выступил по результатам проведения заседания совета директоров ЦБ РФ.

Пересмотр связан с двумя факторами. Первое - это более сдержанный рост внутреннего спроса в условиях проведения более жесткой ДКП с тем, чтобы экономика вернулась на траекторию сбалансированного роста, а инфляция к своей цели - 4%. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

Напомним, что 13 сентября Банк России в своем среднесрочном прогнозе сузил диапазон прогноза роста ВВП на следующий год. Речь идет о том, что показатель изменился с планки в 0,5-2,5% до уровня 0,5-1,5% с 0,5-2,5%. Государственный регулятор сохранит свои ожидания на 2024 год и ждет роста показателя на 1,5-2,5%.

ЦБ не исключил снижения цели по инфляции до 3% после стабилизации показателя на уровне 4%.

Фото и видео: YouTube / Банк России