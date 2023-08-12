ЦБ не исключил снижения цели по инфляции до 3% после стабилизации показателя на уровне 4%

Алексей Заботкин рассказал о денежно-кредитной политике страны.

Банк России не исключает снижения цели по инфляции до 3%, но только после стабилизации инфляционных ожиданий на уровне 4%. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал заместитель председателя государственного финансового регулятора Алексей Заботкин. Специалист пояснил, что основывается на результатах исследований и общественных обсуждений, которые проводились в ходе разбора денежно-крелитной политики страны.

Условия для снижения цели по инфляции до 3% в российской экономике сформировались на конец 2021 года, но это решение следует принимать, когда инфляция и уровень инфляционных ожиданий будут соответствовать текущей цели по инфляции в 4%. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

Эксперт добавил, что когда инфляция стабилизируется на 4%, то Центробанку можно будет дополнительно оценить целесообразность снижения цели.. Если показатель будет решено установить на планке ниже, чем четыре процента, то такой переход займет несколько лет.

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Фото и видео: YouTube / Банк России