ЦБ объяснил, почему остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Алексей Заботкин рассказал о причинах такого решения.

Приостановка Банком России покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила ставит перед целью предотвратить дополнительное увеличение волатильности на внутреннем рынке, которое может произойти в случае перехода Центробанка к значимым покупкам валюты. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал заместитель председателя государственного финансового регулятора Алексей Заботкин. Соответствующий комментарий специалист сделал в ответ на вопрос о причинах приостановки.

Опять же целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

Напомним, что Банк России в среду 9 августа принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила. Однако при этом госрегулятор проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей ежедневно. Решение о возобновлении финансовых операций будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

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Фото и видео: YouTube / Банк России