Во время конфликта у БКЗ "Октябрьский" таксист ударил коллегу ножом

Пострадавшего госпитализировали в больницу со сквозным ранением щеки и с колотой раной в области головы.

Росгвардейцы задержали таксиста, который воспользовался ножом во время конфликта у БКЗ "Октябрьский". Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 ноября к сотрудникам вневедомственной охраны обратились горожане с информацией о том, что на Лиговском проспекте происходит драка. На месте поймали 34-летнего мужчину, нанесшего несколько ударов ножом в голову 59-летнему оппоненту.

Правонарушителя, ранее судимого за кражу и грабеж, передали прибывшему наряду группы задержания районного ОВО, а после – увезли в 76-й отдел полиции.

Пострадавшего госпитализировали в больницу со сквозным ранением щеки и с колотой раной в области головы.

Предварительно, участники конфликта работают таксистами, и ранее между ними уже сложились неприязненные отношения. В ожидании завершения мероприятия, водители припарковались неподалеку от БКЗ, где и произошел очередной конфликт.

Ранее на Piter.TV: задержан участник драки на улице Рубинштейна.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти