Задержан участник драки на улице Рубинштейна

Было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.

Полицейские Центрального района разыскали подозреваемого в участии в драке на улице Рубинштейна, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 18 ноября стало известно о конфликте около дома 24. В отдел полиции для разбирательства доставили двоих его участников в возрасте 23 и 25 лет. Младшему понадобилась медицинская помощь – ему диагностировали закрытую травму брюшной полости, ушиб передней брюшной стенки и разрыв почки. Так, было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.

А 19 ноября у дома 79 по улице Марата задержали предполагаемого виновника госпитализации петербуржца – 35-летнего жителя Дагестана, работающего охранником в клубе, возле которого произошла драка. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что после драки с одноклассником 10-летняя петербурженка попала в больницу.

Видео: Telegram / Mash на Мойке