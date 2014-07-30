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В Шушарах приостановили строительство склада Wildberries
Сегодня, 14:27
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В Шушарах приостановили строительство склада Wildberries

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В настоящее время готовность объекта составляет 70-80%.

В Шушарах приостановлено строительство сгоревшего в январе склада Wildberries. Об этом заявили в компании "ВБ Девелопмент", пишет "Деловой Петербург" 16 октября. 

В настоящее время готовность объекта составляет 70-80%. Доделана коробка склада, а внутренняя отделка, установка оборудования и заливка полов еще не проводились. Работы поставили на паузу в сентябре из-за того, что "заказчик проекта прекратил платежи участникам строительства". 

В августе глава маркетплейса Татьяна Ким уверяла, что помещение введут в октябре. 

Но объект не будет сдан в октябре, это точно. И на данный момент непонятно, когда он будет сдан. При этом, если бы работы шли по графику, то его реально было ввести в октябре. Разрешение конфликта – очень простое. Если компания Wildberries начнет финансирование, мы готовы хоть завтра приступить к стройкам.

Пресс-служба компании "ВБ Девелопмент" 

Ранее стало известно, как выглядит новый склад Wildberries в Шушарах. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: склад wildberries, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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