В Шушарах приостановили строительство склада Wildberries

В настоящее время готовность объекта составляет 70-80%.

В Шушарах приостановлено строительство сгоревшего в январе склада Wildberries. Об этом заявили в компании "ВБ Девелопмент", пишет "Деловой Петербург" 16 октября.

В настоящее время готовность объекта составляет 70-80%. Доделана коробка склада, а внутренняя отделка, установка оборудования и заливка полов еще не проводились. Работы поставили на паузу в сентябре из-за того, что "заказчик проекта прекратил платежи участникам строительства".

В августе глава маркетплейса Татьяна Ким уверяла, что помещение введут в октябре.

Но объект не будет сдан в октябре, это точно. И на данный момент непонятно, когда он будет сдан. При этом, если бы работы шли по графику, то его реально было ввести в октябре. Разрешение конфликта – очень простое. Если компания Wildberries начнет финансирование, мы готовы хоть завтра приступить к стройкам. Пресс-служба компании "ВБ Девелопмент"

Ранее стало известно, как выглядит новый склад Wildberries в Шушарах.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)