Стало известно, как выглядит новый склад Wildberries в Шушарах

Все работы планируется завершить уже в октябре этого года.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук показала, как выглядит обновленный после пожара склад компании в Шушарах. Кадрами она поделилась в своем tg-канале 22 августа.

Невероятные эмоции! Заехала сегодня на наш склад в Шушарах: все конструкции и архитектурные элементы логистического центра уже возведены, сейчас началась подготовка основания для заливки полов и благоустройства территории. Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries

Все работы планируется завершить уже в октябре этого года.

Напомним, пожар на складе в Шушарах произошел 13 января. Площадь возгорания составила 70 тыс. "квадратов", огонь тушили сутки. В результате происшествия пострадали два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности по статье о злоупотреблении полномочиями.

Ранее Wildberries выплатил продавцам 34,9 млрд рублей после пожара в Петербурге.

Видео: Telegram / Татьяна Бакальчук