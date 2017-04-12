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Стало известно, как выглядит новый склад Wildberries в Шушарах

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Все работы планируется завершить уже в октябре этого года.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук показала, как выглядит обновленный после пожара склад компании в Шушарах. Кадрами она поделилась в своем tg-канале 22 августа. 

Невероятные эмоции! Заехала сегодня на наш склад в Шушарах: все конструкции и архитектурные элементы логистического центра уже возведены, сейчас началась подготовка основания для заливки полов и благоустройства территории.

Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries

Все работы планируется завершить уже в октябре этого года. 

Напомним, пожар на складе в Шушарах произошел 13 января. Площадь возгорания составила 70 тыс. "квадратов", огонь тушили сутки. В результате происшествия пострадали два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности по статье о злоупотреблении полномочиями. 

Ранее Wildberries выплатил продавцам 34,9 млрд рублей после пожара в Петербурге.

Видео: Telegram / Татьяна Бакальчук

Теги: склад wildberries, татьяна бакальчук, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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