Wildberries выплатил продавцам 34,9 млрд рублей после пожара в Шушарах

Компенсация будет выплачена всем продавцам, независимо от размера их потерь.

Маркетплейс Wildberries возместил продавцам 95% убытков за товары, пострадавшие в результате пожара на складе в Шушарах. Об этом сообщила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук. Сумма выплат составила 34,9 млрд рублей.

Бакальчук подчеркнула, что возмещение было произведено раньше запланированного срока. Она заверила, что компенсация будет выплачена всем продавцам, независимо от размера их потерь.

По словам Бакальчук, товар был застрахован на период его хранения и транспортировки. Что касается страхования имущества Wildberries, эта информация не может быть раскрыта в соответствии с условиями договора.

Пожар на складе в Шушарах произошел 13 января. Площадь возгорания составила 70 тыс. кв.м, пожар был потушен только спустя сутки. В результате инцидента пострадали два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности по статье о злоупотреблении полномочиями. Планировалось, что склад будет восстановлен к концу года.

Ранее мы сообщили о том, что Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург